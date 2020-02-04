Bağcılar, İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar, İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu - Son Dakika

Bağcılar, İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019" sonuçlarına göre, 745 bin 125 kişiyle İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu.

Bağcılar, İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019" sonuçlarına göre, 745 bin 125 kişiyle İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıla göre ilçe nüfusundaki 11 bin kişilik artışın nedeni, Bağcılar Belediyesinin 2012'de başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmesi.

TÜİK'in verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak, 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.

Son verilere göre Bağcılar'da geçen yıl 734 bin 369 olan nüfus, 11 bin kişi artarak 745 bin 125 oldu. Böylece eğitimden ulaşıma kadar gösterdiği gelişimle İstanbul'un cazibe merkezi haline gelen Bağcılar, 745 bin 125 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en büyük 3. ilçesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm seferberliği, Bağcılar Belediyesinin desteğiyle başarılı şekilde devam ederken, bu süreçte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen mekanlar yenilenerek güvenli ve yaşanılabilir konuma getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kentsel dönüşümün halkın yüzde yüz katılımıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm ile ilgili temel felsefemiz, herkesin bulunduğu yerde kalması, yani yerinde kentsel dönüşüm. Bina sahipleri, yıkıldıktan sonra daha güçlü olarak yeniden inşa edilen konutlarına yerleşmeye başladı. Bu da nüfusun tekrar artmasına neden oldu. Sadece binaları değil kamu kurumlarımızın bazılarını yıkarak, bazılarını da onararak güvenilir bir hale getiriyoruz."

Bağcılar Belediyesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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