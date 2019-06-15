Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 saat önce
Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı.
Bağcılar
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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