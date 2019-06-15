Son Dakika Haberleri: Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 saat önce

Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı.

Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi., System.String[]
Bağcılar İSTOÇ'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:54 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bağcılar, 3. Sayfa
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