Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor. - Son Dakika

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Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor.
6 saat önce
Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor. - İSTANBUL
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