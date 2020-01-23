Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor. - Son Dakika

Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor.

6 saat önce

Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi.

Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor., System.String[]

Bağcılar İstoç köprü altı yan yolda beton mikseri devrildi. Olay yerine ekipler sevk ediliyor. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
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