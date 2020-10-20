Bağcılar-Kabataş tramvayında dikkat çeken yoğunluk - Son Dakika

Beyazıt durakları arasındaki yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafenin yok sayıldığı yolculuk virüse davetiye çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen tramvaylarda kurallara uyulmadığı görüldü. Bağcılar - Kabataş Tramvay hattında yoğunluk dikkat çekti. Cevizlibağ - Beyazıt durakları arasında, vaka sayılarının artmasına rağmen çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafe kuralına uymayarak yolculuk ettiği görüldü.