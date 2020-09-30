Bağcılar Kariyer Merkezi, 3 yılda bin 354 kişiyi iş sahibi yaptı - Son Dakika

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden bu yana binlerce kişinin evine ekmek götürmesine aracılık etti. Bu proje sayesinde son üç yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar farklı sektörlerde bin 354 kişi istihdam edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerine umut kapısı olmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi'nin hazırladığı "işe alım amaçlı" organizasyona İstanbul genelinden her sektörden 260 firma katılıyor.

Yüz yüze görüşmeler yapılıyor

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran işsiz gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Firmalardan gelen personel talebi doğrultusunda aranan özelliklere uygun başvuru sahipleriyle iletişime geçiliyor. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda şirket yetkilileriyle iş arayanların yüz yüze görüşme ortamı sağlanıyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda belirlenen niteliklere uygun kişiler işe alınıyor. Görüşmeleri olumsuz geçen kişilerin oluşturulan öz geçmişleri rutin aralıklarla güncellenerek kayıt altında tutuluyor ve uygun iş bulunduğunda kendisiyle irtibata geçiliyor.

Hem iş hem kariyer

İnsanların mutluluğuna aracılık eden Bağcılar Kariyer Merkezi, son 3 yılda bin 354 kişinin istihdam edilmesini sağladı. Kimi bir güvenlik şirketinde özel güvenlik elemanı kimi bir hastanede hemşire veya doktor asistanı kimi de İstanbul Havalimanı'nda temizlikçi olarak iş başı yaptı. İş ve kariyer planı yapan gençlere imkan sunduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin evine ekmek götürebileceği her türlü hizmeti üretmek bizim görevimiz. Kariyer Merkezimiz aracılığıyla başta işsiz kardeşlerimize iş sağlıyoruz sonra da kariyer planlarını yaparken onlara yardım ediyoruz" dedi.

Kariyer Merkezi, pandemi döneminde de işveren ve iş arayanları buluşturmak için firma görüşmeleri yaparak istihdam çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - İSTANBUL