Bağcılar Kariyer Merkezi'nden lojistik eleman istihdamı - Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen bir lojistik firması, Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nin aracılığıyla personel talebinde bulundu. Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda işveren ile iş arayanlar bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda aranan özelliklere uygun kişiler depo görevlisi olarak çalışmaya başlayacak.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerine umut kapısı olmaya devam ediyor. Her hafta bir firma bünyesinde çalıştırmak üzere Kariyer Merkezi'nden eleman talebinde bulunuyor. Son olarak uluslararası taşımacılık yapan lojistik şirketi, e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bin 52 kişiye mesaj gönderildi

Bunun üzerine Kariyer Merkezi yetkilileri, İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran bin 52 kişiye mesaj gönderdi. İletişime geçilen kişiler, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplantıda şirketin Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Şahbaz'la bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede taraflar birbirlerine haklarını ve isteklerini açıkladı. İncelemenin ardından belirlenen kıstasa uyanlar depo görevlisi olarak çalışmaya başlayacak.

Doğru kişiye doğru iş

İstihdam konusunda önemli adımlar attıklarını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Doğru kişinin doğru işi yapması için firmalarla istişarelerde bulunuyoruz. Bunun neticesinde hem vatandaşlarımız iş sahibi oluyor hem de şirketler aradıkları kaliteli personele kavuşmuş oluyor. İşsizliğe karşı çözüm üretmeye ve hemşehrilerimize her konuda destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

İnsanların mutluluğuna aracılık eden Bağcılar Kariyer Merkezi, son 3 yılda bin 354 kişinin istihdam edilmesini sağladı. - İSTANBUL