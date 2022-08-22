Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama

22.08.2022 22:13
Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama

Bağcılar Kaymakamlığı, bir şüphelinin karakolda bir polisin silahını alarak ateş etmesi ve kaçma girişiminde bulunması olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Bağcılar Kaymakamlığı, bir şüphelinin karakolda bir polisin silahını alarak ateş etmesi ve kaçma girişiminde bulunması olayına ilişkin açıklama yapıldı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Güneşli Polis Merkezi Amirliği'nde bugün saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama olayının faili olarak gözaltına alınan S.A, görevli memurun silahını almış ve rastgele ateş ederek binadan kaçma teşebbüsünde bulunmuştur. Şahsın açtığı ateş sonucu, o esnada başka bir olay nedeniyle muhafaza altında işlemleri yapılan A.I. isimli şahıs yaralanmıştır. Uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan, yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemine devam eden S.A, görevlilerimizce ateş açılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I.ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen 'kasten yaralama', 'görevli memura mukavemet' suçlarıyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Güneşli Polis Merkezi Amirliği, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama - Son Dakika

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