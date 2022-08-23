Bağcılar Kaymakamlığı'ndan polis merkezinde ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Bağcılar Kaymakamlığı'ndan polis merkezinde ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama

23.08.2022 00:06
Bağcılar Kaymakamlığı'ndan polis merkezinde ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama

BAĞCILAR Kaymakamlığı, polis silahını alan bir şüphelinin karakolda ateş edip kaçmaya çalıştığını ve ardından polisin müdahalesiyle şüphelinin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

BAĞCILAR Kaymakamlığı, polis silahını alan bir şüphelinin karakolda ateş edip kaçmaya çalıştığını ve ardından polisin müdahalesiyle şüphelinin yaralı olarak yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "İlçemiz Güneşli Polis Merkezi Amirliği'nde bugün saat 03.00 sıralarında bıçakla yaralama olayının faili olarak gözaltına alınan S.A, görevli memurun silahını almış ve rastgele ateş ederek binadan kaçma teşebbüsünde bulunmuştur. Şahsın açtığı ateş sonucu, o esnada başka bir olay nedeniyle muhafaza altında işlemleri yapılan A.I. isimli şahıs yaralanmıştır. Uyuşturucu ve gasp olaylarından 4 adet suç kaydı bulunan, yapılan uyarıları dikkate almayarak eylemine devam eden S.A, görevlilerimizce ateş açılarak etkisiz hale getirilmiştir. Olayda yaralanan muhafaza altındaki A.I.ve şüpheli S.A. hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen 'kasten yaralama', 'görevli memura mukavemet' suçlarıyla ilgili tahkikat başlatılmıştırö ifadelerine yer verildi.


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Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama Bağcılar Kaymakamlığından polisin silahını alarak ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama
Kaynak: DHA

Güneşli Polis Merkezi Amirliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Kaymakamlığı'ndan polis merkezinde ateş edip kaçmaya çalışan şüpheliyle ilgili açıklama - Son Dakika

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