Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu

31.05.2022 19:01
Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Bağcılar Kaymakamlığı, bugün sosyal medyada "Bağcılar'da çocuk tacizi mahalleyi ayağa kaldırdı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bağcılar Kaymakamlığı, bugün sosyal medyada "Bağcılar'da çocuk tacizi mahalleyi ayağa kaldırdı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen yıl 8 Ağustos'ta meydana gelen olayın şüphelisi A.M'nin, aynı gün güvenlik güçlerince ikametinde yakalanarak adliyeye sevk edildiği ve 9 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, geçen yıl yaşanan bu menfur olayın bugün meydana geldiğine ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Tuncay Özkan'dan Sosyal Medya Teklifine Tepki: 'Özgürlüğümüze Karşı Girişilmiş En Menfur Saldırıdır. Tek Tuşa Basacaklar İnternet Gidecek' Tuncay Özkan'dan Sosyal Medya Teklifine Tepki: 'Özgürlüğümüze Karşı Girişilmiş En Menfur Saldırıdır. Tek Tuşa Basacaklar İnternet Gidecek' Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz' Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz'
Kaynak: AA

Bağcılar, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar Kaymakamlığı taciz olayına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement