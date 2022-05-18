Bağcılar Kitap Fuarı 21 Mayıs'ta başlayacak

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen, 9 gün sürecek Bağcılar Kitap Fuarı, 21 Mayıs'ta kapılarını açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, 21-29 Mayıs tarihlerinde Bağcılar Kitap Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

"Kitaplar meydana çıkıyor" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, edebiyat dünyasının sevilen yazarları ağırlanacak.

Fuarın açılışı tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, her yaştan ilçe sakinini fuara davet ederek, "Kitap sevdalılarının çoğunlukta olduğu Bağcılar'ımıza layık bir fuar olacak. En seçkin kitabevlerinin yayınlarıyla ve sevilen yazarlarımızla buluşacağız. Bayram havasında geçecek fuarda, 9 gün boyunca ilçemizde kitap kokusu teneffüs edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söyleşi ve imza günü etkinliklerinin de yer alacağı fuarda; Mehmet Mazak, Uğur Batı, Erhan Afyoncu, Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan, Sıtkı Aslanhan, Zafer Şahin, Hatice Kübra Tongar, Mete Yarar, Mevlana İdris, Adem Metan, Ahmet Ümit, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Saniye Bencik Kangal, Gökhan Müftüoğlu, Sinan Akyüz, Kahraman Tazeoğlu ve Dilek Cesur okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar, 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.???????