Bağcılar Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
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Bağcılar Kitap Fuarı açıldı

21.05.2022 19:12

Bağcılar Belediyesince düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı"nın açılışı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.

Bağcılar Belediyesince düzenlenen "Bağcılar Kitap Fuarı"nın açılışı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla yapıldı.

"Kitaplar Meydana Çıkıyor" temasıyla gerçekleştirilen fuarın açılışında, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Ortaylı'ya, doğum günü hediyesi olarak "Sıratımüstakim" adlı kitap hediye edildi.

Açılışta konuşan Ortaylı, "Çok heyecanlandım. İnşallah bu böyle mantar gibi artar, her mahallede bir fuar açılır. Okumak önemli bir şey. Okuyan çocuk iyi bir mahluktur. Okumanın kardeşi vardır. O da spor. Sporla gitmeyen okumanın ferde de cemiyete de faydası yok. Okuma faaliyetlerini sporla götüreceksiniz. İnsan ruhunun sağlığı çok önemlidir. Bunu birlikte sağlamak zorundasınız." dedi.

Ortaylı, insanın her daim kendini yetiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mühim olan üniversiteye gitmek değildir. Lisan bilmen, spor yapman, bir zanaatının olması gerekir. Üniversiteye gitmiş ve bitirmiş de ne olmuş? İyi bir şey olmadıktan sonra diploma kağıdını duvara as, eğlence olsun. Bazı şeyleri kendinizin yapması lazım ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." ifadelerini kullandı.

Açılışa, eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da katıldı.

Fuar 29 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

Fuarda, Ahmet Ümit, Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan, Zafer Şahin, Mete Yarar, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift gibi isimler okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuarda, söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra çok sayıda özel etkinlik gerçekleştirilecek. Fuar alanında polisiye romanlardan kişisel gelişime, şiirden tarihe kadar farklı içerikte binlerce kitap sergilenecek.

Bağcılar Kitap Fuarı, 29 Mayıs'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Bağcılar Kitap Fuarı açıldı
Bağcılar Kitap Fuarı açıldı
Bağcılar Kitap Fuarı açıldı
Bağcılar Kitap Fuarı açıldı

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Bağcılar Kitap Fuarı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla açıldı Bağcılar Kitap Fuarı, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla açıldı Ordu'da kitap fuarı açıldı Ordu'da kitap fuarı açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika


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