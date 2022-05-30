Bağcılar Kitap Fuarı'nı 350 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Bağcılar Kitap Fuarı'nı 350 bin kişi ziyaret etti

30.05.2022 16:08
Bağcılar Kitap Fuarı'nı 350 bin kişi ziyaret etti

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve İstanbul'un en büyük açık hava kitap fuarı Bağcılar Kitap Fuarı'nı 9 günde 350 bin kişi ziyaret etti.

Akşam geç saatlere kadar açık olan fuarın müdavimleri ise gençler oldu.

Bağcılar Belediyesi'nce "Kitaplar meydana çıkıyor" temasıyla gerçekleştirilen ve 21 Mayıs günü Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı törenle başlayan Bağcılar Kitap Fuarı sona erdi. Söyleşilerden imza günlerine kadar farklı etkinliklere sahne olan fuar, ziyaretçi akınına uğradı. Akşam saat 22.00'ye kadar açık olan alana en çok ilgiyi ise çocuklar ve gençler gösterdi.Anne babası veya okul arkadaşlarıyla birlikte fuar alanına gelen çocuklar hem gezdi hem de uygun fiyata kitaplardan satın aldı.

ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ FUARA HAYAT VERDİ

29 Mayıs günü sona eren fuarı, 9 günde İstanbul'un dört bir yanından gelen 350 bin kişi ziyaret etti. Fuara gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Gençlerimizi, çocuklarımızı bu alanda kitaplarla iç içe görmek bizi çok mutlu etti. Onların gülüşleri ve heyecanları fuara hayat verdi. İnşallah bundan sonra da fuarlarımız devam edecek" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Bağcılar Belediyesi, İstanbul, Bağcılar, Kitap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Kitap Fuarı'nı 350 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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