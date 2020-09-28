Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden - Son Dakika

Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayanların tamamına yakını, geçimini pekmez üretiminden kazanıyor.

Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden, System.String[]

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Bağcılar Mahallesi'nde yaşayanların tamamına yakını, geçimini pekmez üretiminden kazanıyor. Kadınların geleneksel yöntemlerle tamamen doğal olarak ürettiği yıllık 100 ton pekmezle mahalle ekonomisine toplam 3 milyon lira kazanç sağlanıyor.

Koçarlı'ya 15 kilometre mesafedeki 600 nüfuslu kırsal Bağcılar Mahallesi'nde, 5 bin dönüm alanda üzüm yetiştiriliyor. Mahallede yaşayanların neredeyse tamamı, üzüm üreticiliği yapıyor. Mahalledeki bağlardan yılda 100 bin ton 'razakı' cinsi üzüm elde ediliyor. Üretilen üzümlerin bir kısmı yaş ve kuru olarak satılırken, kalan kısmından ise pekmez yapılıyor. Sıkılarak suyu çıkarılan üzümler, evlerin bahçelerinde yakılan ateş üzerinde, kazanlarda kaynatılarak pekmez yapılıyor. Mahallede, tamamen organik olarak üretilen, kış aylarında sofraların vazgeçilmezlerinden olan pekmez, pazarlarda, kalitesi 30 ile 40 TL'den satılıyor. Bağcılar Mahallesi'nde üretilen yıllık 100 ton pekmezden ortalama 3,5 milyon lira gelir elde ediliyor. Mahalle, bu özelliği ile Ege Bölgesi'nin 'organik pekmez' üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor.

'TAMAMEN DOĞAL ORTAMDA YAPILIYOR'Bağcılar Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Küçükoğlu, "Pekmez sezonu buralarda eylül ayının son günlerinde başlar, kasım sonuna kadar devam eder. Mahallemizin geçim kaynağı yıllardan beri üzüm ve pekmezden. Pekmezimiz tamamen doğal ortamda yapılıyor. Hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Sadece sıkım yapılırken özel bir toprak var onu kullanıyoruz. Mahallemizde yaşayanların yüzde 90'ı pekmez üretimi yapıyor" dedi.'2 GÜN SÜRÜYOR'46 yıldır pekmez üretimi yaptığını belirten Perihan Bıçakçı (64), "Pekmez yapımı zahmetli bir iş. Üzüm toplayıp, çuvallarda ezip suyunu çıkarıyoruz. Sonrasında üzüm suyunu kazanlarda 150 derece sıcakta yaklaşık 3 saat kaynatıyoruz. Koyulaşıp, istenen kıvama gelince ayrı ayrı kaplara, bidonlara dolduruyoruz. Yaptığımız pekmezi semt pazarlarında müşterilerimize satıyoruz. Üzüm, toplanmasından pekmez olana kadar 6 işlemden geçiyor. Bir pekmezin yapımı 2 gün sürüyor. En büyük geçim kaynağımız pekmez üretimi. Kızlarıma ve gelinlerime de pekmez yapmasını öğretiyorum" diye konuştu. GELİN GELDİĞİ EVDE PEKMEZ YAPIMINI ÖĞRENDİBağcılar'a 13 yıl önce komşu Satılar Mahallesi'nden gelin olarak geldiğini belirten Dilek Bıçakçı (33) da "Üzüm üretimini ve pekmez yapımını ilk defa burada gördüm ve öğrendim. İlk zamanlar çok zorlandım. Ancak şimdi tek başıma da pekmez yapabiliyorum" dedi.

Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden
Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden

Bağcılar, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 08:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar Mahallesi'nin geliri pekmezden - Son Dakika

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