Bağcılar Metro İstasyonu Giriş ve Çıkışlara Kapatıldı.

IHAAW223401-ASA/26-02-2019- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı.

IHAAW223401-ASA/26-02-2019



- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 26.02.2019 22: 34: 01 TSI

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