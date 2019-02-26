Bağcılar Metro İstasyonu Giriş ve Çıkışlara Kapatıldı.
7 dakika önce
IHAAW223401-ASA/26-02-2019- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı.
IHAAW223401-ASA/26-02-2019
- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 26.02.2019 22: 34: 01 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:39 Kaynak: İHA
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