Son Dakika Haberleri: Bağcılar Metro İstasyonu Giriş ve Çıkışlara Kapatıldı.

Bağcılar Metro İstasyonu Giriş ve Çıkışlara Kapatıldı.

7 dakika önce

IHAAW223401-ASA/26-02-2019- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bağcılar Metro İstasyonu Giriş ve Çıkışlara Kapatıldı., System.String[]
IHAAW223401-ASA/26-02-2019

- Bağcılar Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edilirken olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 26.02.2019 22: 34: 01 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

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