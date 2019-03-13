Bağcılar Meydanı" Projesinde Sona Gelindi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Meydanı projesinde sona gelindiğine belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Meydanı projesinde sona gelindiğine belirtti.



Belediyeden yapılan açıklamada, 2019-2024 döneminin ilk hayata geçirilecek meydan projesinin 55 bin metrekarelik alana yapıldığı, meydanda seyir oturma basamakları, oturma cebi, gençlerin patenle kayabileceği ve bisikletle vakit geçirebileceği serbest alanlar ile kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve miting sahne kurulum alanı bulunduğu belirtildi.



Meydanın altına 1162 araçlık bir otopark inşa edildiği bildirilen açıklamada, Çağırıcı'nın şu ifadelerine yer verildi:



"Bağcılar Meydanı, İstanbul'un en büyük meydanlarından biri olacak. İlçenin adıyla anılacak bu meydan her kesimden her yaştan vatandaşa hitap edecek özellikte olacak. Çocukların eğlendiği, büyüklerin dinlendiği, yeşil alan ve otoparkın geniş tutulduğu meydan, İstanbulluların buluşma noktası olacak. 24 saat sürecek kültürel ve sosyal etkinliklerle şehri kalbi bu meydanda atacak."



Açıklamada, Millet Kıraathanesi'nin de yer alacağı meydanda, 2014 yılında açılan Dil Evi'nin hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

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