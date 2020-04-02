Bağcılar Meydanı ve sokakları boş kaldı - Son Dakika

Bağcılar Meydanı ve sokakları boş kaldı
6 saat önce
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Bağcılar'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Bağcılar
'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Dışarı çıkan bazı vatandaşların maske ve eldivenle önlem dikkati çekti. Markete alışverişe çıkan bir kadın "Eldivenlerimizi, maskemizi taktık takıp alışverişe çıktık. Hastalıktan dolayı sokaklar boş. Kendimizi evde saklıyoruz, evde oturuyoruz" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:08 Kaynak: DHA
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