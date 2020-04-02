BAĞCILAR MEYDANI VE SOKAKLARI BOŞ KALDI - Son Dakika

BAĞCILAR MEYDANI VE SOKAKLARI BOŞ KALDI
6 saat önce
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Bağcılar'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Bağcılar
'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu, meydan ve sokakların boş kaldığı görüldü. Dışarı çıkan bazı vatandaşların maske ve eldivenle önlem dikkati çekti. Markete alışverişe çıkan bir kadın "Eldivenlerimizi, maskemizi taktık takıp alışverişe çıktık. Hastalıktan dolayı sokaklar boş. Kendimizi evde saklıyoruz, evde oturuyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü
------------
-Meydandan ve sokaklardan görüntü
-Dışarıdaki insanlar
-Bir vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:16 Kaynak: DHA
Son Dakika Yabancı uyruklu adam sokak ortasında öldü, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Koronavirüs nedeniyle 9 ülkede 125 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti