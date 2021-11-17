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Bağcılar Meydanı yenileme çalışmalarının ardından açıldı - Son Dakika

Bağcılar Meydanı yenileme çalışmalarının ardından açıldı

17.11.2021 16:46
Bağcılar Meydanı yenileme çalışmalarının ardından açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından yeniden düzenlenen Bağcılar Meydanı hizmete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) tarafından yeniden düzenlenen Bağcılar Meydanı hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meydanın düzenlenmesiyle ilgili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Meydanların, insanların bir arada olabilmesinin simgesi olduğunu belirten İmamoğlu, düzenlenen alanla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Hem ilçe belediyesi hem de İBB'nin yaptığı hizmetlerle Bağcılar'ın erişim açısından çok kuvvetli bir ilçe haline geldiğini dile getiren İmamoğlu, metrolarla birlikte ilçenin gelecekte ulaşım merkezi konumuna geleceğini kaydetti.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise hizmete açılan Bağcılar Meydanı ile ilgili bilgiler paylaşarak, bölgedeki istimlak çalışmalarından metronun hizmete alınmasına kadar olan süreci anlattı.

Burada emeği geçen merhum Topbaş ile İmamoğlu'na teşekkür eden Çağırıcı, "İstanbul, en fazla metronun olduğu bir kent ve Bağcılar da İstanbul'da en fazla metronun olduğu bir ilçe. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi.

İBB Başkanı İmamoğlu ile Çağırıcı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Küçükçekmece Belediye Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile meydanda yapılan Atatürk anıtını, çocuk oyun gruplarını, İstanbul Kitapçısı ile Çözüm Noktası'nı gezdi.

Meydanın altında 1162 araçlık otopark

Hizmete alınan 43 bin metrekarelik Bağcılar Meydanı'nın altında otopark da bulunuyor.

Toplam 50 bin 500 metrekarelik alana kurulan otopark,1162 araçlık kapasiteye sahip.

Öte yandan yeşil alan miktarı artırılan meydana oturma grupları ve çocuk oyun alanları yerleştirildi.

istanbul büyükşehir belediyesi, Lokman Çağırıcı, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Meydanı yenileme çalışmalarının ardından açıldı - Son Dakika


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