Üye Girişi
Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor - Son Dakika

Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor

25.01.2022 16:53

- Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar drone ile görüntülendi Yola araçlarını park eden sürücüler Vali Yerlikaya'nın çağrısına uydu İstanbul'da dün etkili olan kar nedeniyle sürücüler tarafından Bağcılar O3 Otoyolu'nda yol kenarına bırakılan araçlar Vali Yerlikaya'nın çağrısının...

- Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar drone ile görüntülendi

Yola araçlarını park eden sürücüler Vali Yerlikaya'nın çağrısına uydu

İSTANBUL - İstanbul'da dün etkili olan kar nedeniyle sürücüler tarafından Bağcılar O3 Otoyolu'nda yol kenarına bırakılan araçlar Vali Yerlikaya'nın çağrısının ardından alınmaya başlandı. Yol kenarına bırakılan araçlar havadan böyle görüntülendi.

İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle sürücüler yolda kaldı. Yol alamayacaklarını anlayan vatandaşlar araçlarını yol kenarına park edip kendi imkanlarıyla geceyi geçirecekleri noktalara gitti. Vali Yerlikaya'nın karla mücadele çalışmalarının daha etkili sürdürülmesi için park edilen araçlarınızı kaldırın çağrısının ardından vatandaşlar Bağcılar O3 Otoyolu'ndaki araçlarının yanına geldi. Sürücüler yolda bırakılan araçlarını aldı. Bağcılar O3 Otoyolu'ndaki son durum drone ile görüntülendi. Görüntülerde otoyolun Edirne istimatinde trafiğin durduğu karşı yönde ise aktığı görüldü.

Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor
Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor
Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor

YORUMLAR
500

Bağcılar, İstanbul, Drone, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor - Son Dakika


Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü         
17:12
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı         
15:13
Bakan Varank, İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisini muhalefete bağladı: Projemiz engellenmese sorun olmayacaktı Bakan Varank, İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisini muhalefete bağladı: Projemiz engellenmese sorun olmayacaktı         
14:37
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
17:11 Madde bağımlısı adam, tartıştığı iki çocuğunun annesini öldürdü
16:57 Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!
16:57 Nüfus Müdürlüğü'nde korkutan anlar yaşandı! Kadın memura hakaret edip, erkek memura kafa attı
16:55 Acun Ilıcalı'nın Hull City'deki ilk icraatı taraftarı ikiye böldü
16:46 Son anket sonuçları ortaya koydu: Cumhur İttifakı son bir yılın en düşük seviyesinde!
16:36 El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi
16:19 Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
16:16 "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim
16:16 Savaş çanları daha güçlü çalmaya başladı! ABD'nin 8 bin 500 asker hamlesine Rusya'dan 6 bin askerle yanıt
16:02 Aile hekimlerinden eylem kararı! Sadece randevulu hastalara bakılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 17:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar O3 Otoyolu'na park edilen araçlar kaldırılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement