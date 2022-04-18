Bağcılar ramazan etkinliklerinde Eşref Ziya sahneye çıktı - Son Dakika
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Bağcılar ramazan etkinliklerinde Eşref Ziya sahneye çıktı

18.04.2022 13:42
Bağcılar ramazan etkinliklerinde Eşref Ziya sahneye çıktı

Özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği ramazan etkinliklerinde sahne aldı.

Özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği ramazan etkinliklerinde sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eşref Ziya, 27. yıl ramazan etkinlikleri kapsamında Bağcılarlı vatandaşlarla buluştu.

Başkanlık Konferans Salonu'nda sahne alan Eşref Ziya, "Kalksam ve dirilsem" isimli ilk şarkısıyla başladığı konserde, 30 yıllık müzik serüvenindeki en çok ilgi gören eserlerini seslendirdi. Şarkılarıyla dinleyenlerin gönüllerini mest eden Terzi, davetlilere duygusal dakikalar yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, güzel bir ezgi ziyafeti izlediklerini belirterek, "İnşallah sizlerin sesi olmaya ve hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz Bağcılar'daki vatandaşlarımıza en güzel hizmeti ve gayreti göstermek. Fikir ve görüşlerinizi dikkate alarak talepleriniz doğrultusunda plan ve programlarla en güzel hizmetleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Eşref Ziya, Bağcılar, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar ramazan etkinliklerinde Eşref Ziya sahneye çıktı - Son Dakika


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