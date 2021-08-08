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BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI - Son Dakika

BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI

08.08.2021 18:46

Bağcılar'da 9 yaşındaki kızın yabancı uyruklu kişinin tacizine uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Bağcılar'da 9 yaşındaki kızın yabancı uyruklu kişinin tacizine uğradığı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Yabancı uyrukluların kaldığı evdeki 3 kişi kaçarken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki apartmanın bodrum katında yaşayan 4 yabancı uyrukludan birisi bakkaldan eve dönen 9 yaşındaki E. B. isimli kızı taciz etti. Kız çocuğunun arkasından apartmana girerek takip etmeye devam edince E. B. yengesinin yanına giderek taciz edildiğini söyledi. Yenge Gülnaz B., yabancı uyrukluların kaldığı bodrum katına giderek tacizi kimin yaptığı sordu. Gülnaz B.'nin bağırmaları üzerine mahalleli sokağa döküldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ZIRHLI ARACA BİNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bu sırada evde bulunan 4 yabancı uyrukludan 3'ü binanın arkasından kaçtı. Polis ekipleri, evde bulunan bir kişiyi zırhlı araca aldı. Mahalle sakinlerinin gözaltındaki şüpheliyi linç etme girişimine polis ekipleri engel oldu. Zırhlı polis aracına bindirilen yabancı uyruklu kişi polis merkezine götürüldü.

Taciz edildiği iddia edilen küçük çocuğun yengesi Gülnaz B. yaşananları anlatarak, Çocuk bakkaldan geldi yukarıya. 'Yenge sana bir şey söyleyeceğim' dedi. 'Ne oldu' dedim, 'beni elle taciz etti, binanın içine girdi arkamdan geldi' dedi. Aşağı indim cama vurdum. Çocuk beyaz giydiğini tarif etmişti. İçeride 4 kişilerdi. Türkçe bilene söyledim, 'beyaz kıyafetli kim' dedim. Çıkarmadılar dışarı, o anda üstünü değiştirmeye çalıştılar. Sesime mahalleli toplandı. dedi.

BİZİM ÇOCUĞUMUZ AKILLIYDI

9 yaşındaki E. B.'nin kuzeni olan Elif Ş. de, Kim bilir binlerce çocuğa taciz edildi ama o çocuklar sessiz kaldı. Bizim çocuğumuz akıllıydı geldi söyledi. Kimse susmasın diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI
BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI
BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI
BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI

Bağcılar, Polis, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI - Son Dakika


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