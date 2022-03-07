Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim - Son Dakika
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Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim

07.03.2022 18:14

Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim Bağcılar TEM'de usulsüz çakar siren bulunduran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim

İSTANBUL - Bağcılar TEM'de usulsüz çakar siren bulunduran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet şeridinde yapılan çevirmelerde araçların kurallara riayet ettiği görüldü.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar TEM Kuzey yolu Yeni Havalimanı istikametinde çakar, siren kullanan araçları durdurarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri emniyet şeridinde yaptığı çevirmelerde araç sürücülerin kurallara uyup uymadığını denetledi. Ekipler araçları tek tek durup izin belgelerini kontrol etti. Polis ekiplerinin yaptığı çevirmelerde araçlarında çakar bulunduran sürücülerin izin belgelerinin olduğu görüldü.

Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim
Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim
Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim

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Trafik Denetleme, TEM Otoyolu, İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar TEM'de çakarlı araçlara denetim - Son Dakika
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