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TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

25.01.2022 10:32

BAĞCILAR, TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yüzlerce araç saatlerdir yolda kaldı.

BAĞCILAR, TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yüzlerce araç saatlerdir yolda kaldı. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan biri de TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii oldu. Yüzlerce araç dün akşam saatlerinden itibaren burada mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarını buraya terketti. Saatlerdir bu noktada bekleyen araçlar havadan görüntülendi.

TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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TEM Otoyolu, Otomobil, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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