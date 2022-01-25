TEM İSTOÇ MEVKİİNDE YÜZLERCE ARACIN BEKLEYİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

BAĞCILAR, TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde kar nedeniyle yüzlerce araç saatlerdir yolda kaldı. Kilometrelerce uzunluktaki kuyruk havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı. O noktalardan biri de TEM Otoyolu İSTOÇ mevkii oldu. Yüzlerce araç dün akşam saatlerinden itibaren burada mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarını buraya terketti. Saatlerdir bu noktada bekleyen araçlar havadan görüntülendi.