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Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı - Son Dakika

Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı

19.01.2022 16:09
Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı

Bağcılar'da TEM'de aracına çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak isteyen şahsa, çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici yakalandı.

Bağcılar'da TEM'de aracına çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak isteyen şahsa, çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici yakalandı.

Olay Bağcılar TEM Otoyolu İstoç mevki'inde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak'ın (54) aracına arkadan gelen başka bir otomobil çarpmış, araçtan inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarpmıştı. İki sürücü de olay yerinden kaçmış, Şenocak ise hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Şenocak'a çarparak ölümüne sebep olan ticari taksi sürücüsü M.A. (39) Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yakalandı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. - İSTANBUL

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TEM Otoyolu, Bağcılar, Otomobil, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar TEM'de sürücüye çarpan taksici yakalandı - Son Dakika
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