Bağcılar TEM'deki ölümlü kazada kaçan taksici yakalandı - Son Dakika

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda hasarlı kaza sonrası otomobilinden inen sürücüye arkadan gelen taksi vurup kaçtı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri kaçan taksiciyi Sultangazi'de yakalayıp gözaltına aldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bağcılar TEM otoyolu İSTOÇ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Eşiyle işe giden sürücü Nedim Şenocak'ın kullandığı 34 UIG 48 plakalı otomobile arkadan başka bir otomobil çarptı. Hasarlı kaza sonrası rapor tutmak için otomobilinden inen Şenocak'a arkadan gelen taksi çarptı. Taksici olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Nedim Şenocak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nedim Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset torbasına alınan Nedim Şenocak'ın cenazesi Esenler'deki bir hastanenin morguna kaldırıldı.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza sonrası kaçan taksiciyi yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası Nedim Şenocak'ın ölümüne neden olduğu belirlenen taksi sürücüsü M.A. (39), Sultangazi Yunus Emre Mahallesinde yakalandı. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.