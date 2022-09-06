TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

06.09.2022 12:08
TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI

BAĞCILAR, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımını şaşırması nedeniyle bir anda şerit değiştirdi.

BAĞCILAR, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün yol ayrımını şaşırması nedeniyle bir anda şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet, otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Yoldan geçen sürücüler, yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mazlum Çelik'in kullandığı 32 GB 673 plakalı otomobil, sürücüsünün yol ayrımını şaşırması üzerine bir anda şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Fahrettin Sakallı yönetimindeki 34 DPH 085 plakalı motosiklet, şerit değiştirdiği iddia edilen otomobile arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fahrettin Sakallı yola savrularak yaralandı.

YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören diğer otomobil ve motosiklet sürücüleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yerde yatan motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmayan sürücüler, trafiğe takılan ambulansın olay yerine girmesi için seferber olup yolu açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Fahrettin Sakallı'ya, ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsü Mazlum Çelik'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan motosiklet ve otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"BEN DE KAZA GEÇİRDİM, DURMAK LAZIM BÖYLE DURUMLARDA"

Yoldan geçerken kazayı görüp yardıma koşan motosiklet sürücüsü Hasan Demir, "Durumu pek iyi görünmüyor arkadaşın, ambulans bekleniyor. Yoldan geçiyordum, görünce yardıma koştum. Bundan bir hafta önce ben de kaza geçirdim, durmak lazım böyle durumlarda. İlgilenmek lazım" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Bolu'da, 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan çocuk hayata tutunamadı Bolu'da, 3 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan çocuk hayata tutunamadı Kara yollarında durum Kara yollarında durum
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:57 Muhtarı şehit etmişti! İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu etkisiz hale getirildi
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:19 Bu nasıl olay! Anne ve babasının öldüğü kazaya göreve gelen personel acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 12:17:49. #1.13#
SON DAKİKA: TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement