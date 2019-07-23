Son Dakika Haberleri: BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1)
Son Dakika Güncel Haber

BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1)

1 saat önce

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1), System.String[]

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya hafriyat kamyonunun şoförünün neden olduğu belirtilirken, şoförün olay yerindenkaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik kontrollü olarak 2 şeritten sağlanıyor.

Görüntü dökümü:
---------------
-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Genel ve detaylar


- İstanbul
TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi Meteoroloji saat verip İstanbul'u uyardı: Sağanak yağış geliyor "Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]