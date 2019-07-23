Son Dakika Haberleri: BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
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BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

1 saat önce

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Bağcılar TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya hafriyat kamyonunun şoförünün neden olduğu belirtilirken, şoförün olay yerindenkaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik
BAĞCILAR TEM OTOYOLU'NDAKİ ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ
TEM Otoyolu, Bağcılar, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:17 Kaynak: DHA
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