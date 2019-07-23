Son Dakika Haberleri: Bağcılar TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği kilitledi (1)
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği kilitledi (1)

57 dakika önce

BAĞCILAR TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Bağcılar TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği kilitledi (1), System.String[]
BAĞCILAR TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya hafriyat kamyonunun şoförünün neden olduğu belirtilirken, şoförün olay yerindenkaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

- İstanbul
TEM Otoyolu, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi Meteoroloji saat verip İstanbul'u uyardı: Sağanak yağış geliyor Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı! 12 yaralı Şarampole devrilen tankerin patlaması sonucunda sürücü yanarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar TEM Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği kilitledi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]