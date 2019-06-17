BAĞCILAR VE TUZLA'DA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)
1 saat önce
Tuzla ve Bağcılar'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapılanda kullanılan maddeler ele geçirildi.
Tuzla
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:03 Kaynak: DHA
ve Bağcılar
'daki bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi ve bonzai yapılanda kullanılan maddeler ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap, 8 kilo bonzai hammaddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılan madde ve 18 kilo aseton ele geçirildi.
Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.
Görüntü dökümü:
------------------------
- Polis ekiplerinin işlerine girmesi
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Kolilerde hazır bulunan uyuşturucu maddeler
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "Çekirge operasyonu: 52 gözaltı
Ankara polisi 'avcıları' avladı
CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan
Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak