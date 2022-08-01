Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika
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Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

01.08.2022 10:38
Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi.

Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar kimi zaman birbirlerine sopalarla da saldırırken, boks ringlerini aratmayan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda dün gündüz saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Lokantanda çıkan kavgada bir grup, sıkıştırdığı şahsı tekme tokat dövdü. Dayak yiyen şahıs bir fırsatını bulunca oradan kaçarken, çevredekilerin de olayı film izler gibi izlediği görüldü.

İkinci kavga görüntüsü ise dün akşam saatlerinde Bağcılar'da kayda geçti. Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgaya karışan taraflar bir süre sonra oradan uzaklaştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Bağcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada - Son Dakika
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