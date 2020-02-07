Bağcılar yoğun kara hazır - Son Dakika
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Bağcılar yoğun kara hazır

6 saat önce

İstanbul'da etkili olması beklenen karın ilçede olumsuzluk yaşatmaması için Bağcılar Belediyesi bütün önlemleri aldı.

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İstanbul'da etkili olması beklenen karın ilçede olumsuzluk yaşatmaması için Bağcılar Belediyesi bütün önlemleri aldı. 380 kişilik ekip üç vardiya halinde 24 saatlik bir mesaiyle çalışacak. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Zorlu kış şartlarında hemşehrilerimizin bir sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri aldık. Kış çalışmalarında önceliğimiz, hayati önem taşıyan ulaşım ve yaşam şartlarının sağlanmasıdır" dedi.

İstanbul'da birkaç gün süreli yağması beklenen kar nedeniyle Bağcılar Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe sakinlerinin kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri kış çalışması pozisyonuna geçti.

BUZLANMALARA KARŞI 2 BİN TON TUZ STOKLANDI

Hazırlık kapsamında Fen İşleri ve Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde çalışan şoför, operatör, işçi ve atölye ekibinden oluşan 380 kişilik ekip üç vardiya halinde 24 saatlik bir mesaiyle çalışacak. 10 adet greyder, kar küreme ve tuzlama aracı ana arterlerde hazır halde bekletiliyor. Bunun yanında yaşanabilecek buzlanmalara karşı da 2 bin ton tuz stoğu hazır tutuluyor.

İlçenin kuzeyinde yer alan TEM Otoyolu bağlantıları ile batısında yer alan Basın Ekspres Yolu bağlantıları öncelikli olmak üzere ulaşımın açık tutulması için gerekli tedbirler alındı. Yüzyıl ile Mahmutbey başta olmak üzere rampa, kuzeye bakan ve yüksekte bulunan mahallelerin kontrol altına alınması planlandı. Erken soğuma ve buzlanma yaşanma ihtimaline karşın çalışmalarda ağırlık bu noktalara veriliyor.

LOKMAN ÇAĞIRICI: ÖNCELİĞİMİZ HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN ŞARTLARIN SAĞLANMASIDIR

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Zorlu kış şartlarında hemşehrilerimizin bir sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri aldık. Kış çalışmalarında önceliğimiz, hayati önem taşıyan ulaşım ve yaşam şartlarının sağlanmasıdır. Yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan, cadde ve kaldırımları ile kamu kurumu çevrelerinde de önlemler aldık" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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