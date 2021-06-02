Bağcıların minik sesleri ödüllendirildi - Son Dakika

Bağcıların minik sesleri ödüllendirildi

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokullar arasında bu yıl online olarak düzenlenen 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokullar arasında bu yıl online olarak düzenlenen 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması'nın kazananları belli oldu. İnternet üzerinden yapılan oylama sonucunda 35 öğrenci arasından seçilen 5 yarışmacıya başarı sertifikaları verildi.

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Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu, türkü kültürün yaşatılması ve ezgilerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla her yıl 'Türkü Söyleme Yarışması' düzenliyor. Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan 4. Geleneksel Karacaoğlan Türkü Söyleme Yarışması bu sene pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti. Bağcılar'daki 35 ilkokulun öğrencileri, evlerinde çektikleri videoları internet üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği müzik öğretmenlerinden oluşan 5 kişilik jüri heyetine ulaştırdı.


Yeteneklerini geliştiriyorlar


Önce jüri değerlendirmesi ardından da Karacaoğlan İlköğretim Okulunun www. karacaoglani.meb.k12.tr adresinden türkü söyleyen 5 başarılı öğrenci arasında oylama başlatıldı. Oylama sonucunda en yüksek beğeniyi alan isimlerden; İSTOÇ İlkokulu öğrencisi Ömer Su Gökdemir birinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Ceren Eren ikinci, Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencisi Eylül Aktürk üçüncü, Yıldıztepe İlkokulu öğrencisi Ela Keskin dördüncü ve Tiryaki Hasan Paşa İlkokulu öğrencisi M. Yuşa Azizoğlu da beşinci oldu.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dereceye giren çocukları ve ailelerini makamında ağırladı. Başarılı çocukları tebrik eden Çağırıcı, "Öğrencilerimiz böyle etkinlikler sayesinde hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerini geliştiriyorlar. Bütün katılımcıları kutluyorum" dedi.


Programın sonunda dereceye girenlere başarı sertifikaları verildi. - İSTANBUL

milli eğitim bakanlığı, Karacaoğlan, Hisarcık, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:31 Kaynak: İHA

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