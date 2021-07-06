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Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa - Son Dakika

Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa

06.07.2021 10:36
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa, System.String[]

Sakarya'da düzenlenen ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer alıyor.

Sakarya'da düzenlenen ve 48 ilden 200 kişinin katıldığı Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 11 sporcu yer alıyor. Bir hafta sürecek turnuvada sporcular, ekim ayında Avrupa'ya gidecek takım kadrosunda yer almak için ter dökecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Sakarya'da Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası düzenleniyor. Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleşecek organizasyon 6 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. 48 ilden 200 sporcunun katıldığı turnuvaya Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden de 11 kungfu sporcusu katılıyor.

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK

Pandemi önlemlerinin alındığı salonda mindere çıkacak erkek ve kadın sporcular wushu taolu, sanda, light sanda ve tui shou alanlarında mücadele verecek. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı bir hafta sürecek müsabakalarda ter dökecek olan sporculara başarılar diledi.

14 Temmuz'da sona erecek olan turnuvada dereceye girenler, 2 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na gidecek takımın kadrosuna dahil olacak.


Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa
Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa

Bağcılar, Sakarya, Türkiye, Wushu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Wushu Şampiyonası'nda sporcuların hedefi Avrupa - Son Dakika


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