Son Dakika Haberleri: Bağcılarlı Atletler İsviçre'de 3 Madalya Kazandı

Bağcılarlı Atletler İsviçre'de 3 Madalya Kazandı

4 saat önce

Grand Prix'de Milli Takımımız adına yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalya kazandı.

Bağcılarlı Atletler İsviçre'de 3 Madalya Kazandı, System.String[]

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılı sporcuları tebrik etti.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcuları yeni bir başarıya daha imza attı. İsviçre'nin Nottwil şehrinde düzenlenen Atletizm Grand Prix'de Milli Takımız adına yarışan atletler, değişik kategorilerde 3 madalya kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılı sporcuları tebrik etti.

Başarılı atletler, 43 ülkeden sporcunun yarıştığı Atletizm Grand Prix'inde milli takımımızı en iyi şekilde temsil ettiler. Hamide Doğangün, 400 metre yarışında altın madalya kazanırken, 800 metre yarışında ise bronz madalyaya ulaştı. Yine Hamza Doğan ise F46 Gülle Atma'da gümüş madalya kazandı.

Yarışlarda ayrıca milli sporcu Zübeyde Süpürgeci 400 metredeki koşuda derecesini korurken, 3 sporcu da elde ettikleri derecelerle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın A barajını geçerek büyük bir başarı elde ettiler.

"Dünya Şampiyonası ve 2020 Olimpiyatlarından da madalyalarla dönecekler"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarılı sporcular ile antrenör Ömer Çantay'ı tebrik etti. Sporcuların, Bağcılar'ı katıldıkları yarışlarda her zaman en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Başkan Çağırıcı, "İnşallah, Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2020 Olimpiyatlarından da madalyalarla dönecekler' dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:36 Kaynak: Bültenler
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