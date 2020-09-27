Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül - Son Dakika

Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül

Gaziantep'te 84 ülkeden 5 bin finalistin yarıştığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Bağcılar Belediyesini temsil eden Kerem Gelir'den mutlu haber geldi.

Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül, System.String[]

Gaziantep'te 84 ülkeden 5 bin finalistin yarıştığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Bağcılar Belediyesini temsil eden Kerem Gelir'den mutlu haber geldi. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem, "Paniğini Maskele" projesiyle "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020 sona erdi. 84 ülkeden 5 bin finalistin katıldığı dünyanın en büyük havacılık festivalinde Bağcılar Belediyesi Enderunlu Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki Kerem Gelir de yerini aldı.

24-27 Eylül tarihleri arasında yaşanan festival heyecanı bugün sona erdi. 21 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye girenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende ödüllerini aldı. En iyilerin ter döktüğü etkinlikte Kerem Gelir'de, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek "Paniğini Maskele" projesiyle ödüle layık görüldü. Kerem, Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi İlkokul/Ortaokul Seviyesi'nde "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

"Bu ödül Kerem için bir başlangıç"

Elde ettiği büyük başarıdan dolayı Kerem'i tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği festivalde bizi en iyi şekilde temsil eden Kerem'i tebrik ediyorum. Binlerce kişi arasından ödülle dönmek kolay değildir. Kerem azmetti ve başardı. İnanıyorum ki bu ödül, Kerem için bir başlangıç. Bağcılar ailesi olarak seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Kerem'in ödüllü projesi, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da dikkatini çekmişti. Bayraktar "Çok ilginç ve değişik bir proje" dediği "Paniğini Maskele"yi çok beğenmişti. - İSTANBUL

Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül
Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül
Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül
Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül

Havacılık, Gaziantep, Bağcılar, Uzay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılarlı gence TEKNOFEST'te ödül - Son Dakika


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