BAĞCILARLI GENÇLERDEN FELAKET BÖLGESİNE YARDIM ELİ

AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve 35 kişilik ekip, Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde mağdur olan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen heyet erzak dağıttı ve çocuklara oyuncak verdi.

Devletimiz, Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası yaraları sarmak ve mağdur olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olurken, AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları da bölgeyi ziyaret etti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ve 35 kişilik ekip, ziyaret sırasında mağdur olan vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi. İncelemelerde bulunan heyet burada yapılan çalışmalara da destek verdi. Arslan ve heyettekiler, daha sonra vatandaşlara erzak dağıttı, çocuklara oyuncak ve kırtasiye

yardımında bulundu.

Oluşturulma Tarihi : 01. 09. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı 30 Ağustos Zaferi için asker, polis, engelli ve... Bağcılar'da Bağ Bozumu Zamanı İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Minik Mira, Engelliler Sarayı'nda Mucizeyi Başardı Engelliler Online Olarak Bitki Yetiştiriyor Devletin zirvesinden Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10