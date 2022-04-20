Bağcılarlı kadınlar İstanbul'un tarihi camilerini geziyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesince gerçekleştirilen ramazan etkinliği kapsamında ilçede yaşayan kadınlar, Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan ayında hayata geçirilen "Manevi Yolculuk" projesi kapsamında, "Tarihte Yürüyen Adam ile Cami Gezileri" düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesi, proje kapsamında ilçede yaşayan kadınları, İstanbul'un önemli noktalarından olan Sultanahmet Camisi, Eyüp Sultan Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne götürüyor.

Belediyeye müracaat eden kadınlar, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri Bağcılar Belediyesi Dil Evi önünden hareket eden otobüslerle tarihi mekanlara yolculuk ediyor.

Katılımcılar, tarihçi-yazar Ahmet Anapalı eşliğinde gün içinde sırayla camileri dolaşıyor. Anapalı, camilerin mimarisinden tarihine kadar bilinmeyen bütün yönlerini ziyaretçilere anlatıyor.

Zamanda yolculuğa çıkarak tarihi mekanların manevi havasını teneffüs eden katılımcılar, ziyaretler sırasında fotoğraf çekme imkanı da buluyor.

Kültür turlarının, ramazan ayı sonuna kadar haftanın dört günü devam etmesi planlanıyor. ???????