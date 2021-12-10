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Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu - Son Dakika

Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu

10.12.2021 13:36
Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu

Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, şiir ve ney dinletisi sundu.

Programda Diksiyon Kursu öğrencileri şiirleriyle Ney Sınıfı öğrencileri de ney dinletisiyle davetlilere huzur dolu anlar yaşattı.

Dünyaca ünlü mütefekkir ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 748. vuslat yıldönümü nedeniyle 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bağcılar Belediyesi de bu amaçla Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde renkli bir etkinliğe imza attı. Diksiyon ve Ney Sınıfı öğrencileri, uzun süren bir çalışmanın ardından birlikte sahneye çıktı.

İlk sahne deneyimleri

Diksiyon Sınıfı kursiyerleri sözleri Mevlana'ya ait olan şiirleri sislendirirken Ney kursiyerleri de birbirinden değerli eserleri üfledi. İlk sahne deneyimlerini yaşayan kursiyerler, katılımcılardan büyük alkış topladı. Şiirlerle duygusal dakikalar yaşayan davetliler, ney sesiyle de huzur buldu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağcılarlı kadınlar ney sesi ile huzur buldu - Son Dakika


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