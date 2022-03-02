Bağcılarlı kifoz hastası, spor yaparak rahatsızlığını atlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılarlı kifoz hastası, spor yaparak rahatsızlığını atlattı

02.03.2022 14:25
Bağcılarlı kifoz hastası, spor yaparak rahatsızlığını atlattı

Kifoz nedeniyle duruş bozukluğu bulunan Zeliha Fırat, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda 3 aylık egzersiz programıyla rahatsızlığını yendi.

Kifoz nedeniyle duruş bozukluğu bulunan Zeliha Fırat, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda 3 aylık egzersiz programıyla rahatsızlığını yendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, omurga rahatsızlığı yaşayan Zeliha Fırat, ağrılarının ve duruşundaki bozukluğun artması üzerine doktora gitmeye karar verdi.

Doktorun kifoz tanısı koyduğu Fırat, çözüm olarak gördüğü spor için benzer hastalıkları olan birçok kişinin iyileştiği Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'na geldi.

Spor eğitmeni Ayşe Aydın'la görüşen Fırat, kendisi için oluşturulan özel programı uygulamaya başladı. İlk günler büyük sıkıntı çeken Fırat, önce ağrılarından kurtuldu. Ardından hem kilo veren hem de duruşunu düzelten Fırat, 3 ay içinde yeniden eski sağlığına kavuştu.

"Artık kendime geldim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat, rahatsızlığının bu sene dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

Fırat, çare bulmak için burayı tercih ettiğini kaydederek, "(Ayşe Aydın) Hocam benimle özel ders verir gibi ilgilendi. Sporun yanında bana verdiği manevi desteğin de çok faydası oldu. Ağrılarım, sızılarım her şey geçti. Hastalığım ruh halime yansımıştı. Artık kendime geldim, yaşam kalitem de yükseldi. Bize böylesine güzel bir hizmeti sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor eğitmeni Aydın da benzer rahatsızlığı olanları egzersizle tedavi için spor salonuna davet etti.

YORUMLAR
500
Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ'da gerçekleşti 'FETÖ BORSASI' DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI 'FETÖ BORSASI' DAVASINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

Bağcılar Belediyesi, Mehmet Selim Kiraz, Fırat, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılarlı kifoz hastası, spor yaparak rahatsızlığını atlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
14:02 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılarlı kifoz hastası, spor yaparak rahatsızlığını atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement