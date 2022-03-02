Bağcılarlı kifoz hastası, spor yaparak rahatsızlığını atlattı - Son Dakika

Kifoz nedeniyle duruş bozukluğu bulunan Zeliha Fırat, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'nda 3 aylık egzersiz programıyla rahatsızlığını yendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, omurga rahatsızlığı yaşayan Zeliha Fırat, ağrılarının ve duruşundaki bozukluğun artması üzerine doktora gitmeye karar verdi.

Doktorun kifoz tanısı koyduğu Fırat, çözüm olarak gördüğü spor için benzer hastalıkları olan birçok kişinin iyileştiği Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi Spor Salonu'na geldi.

Spor eğitmeni Ayşe Aydın'la görüşen Fırat, kendisi için oluşturulan özel programı uygulamaya başladı. İlk günler büyük sıkıntı çeken Fırat, önce ağrılarından kurtuldu. Ardından hem kilo veren hem de duruşunu düzelten Fırat, 3 ay içinde yeniden eski sağlığına kavuştu.

"Artık kendime geldim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fırat, rahatsızlığının bu sene dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

Fırat, çare bulmak için burayı tercih ettiğini kaydederek, "(Ayşe Aydın) Hocam benimle özel ders verir gibi ilgilendi. Sporun yanında bana verdiği manevi desteğin de çok faydası oldu. Ağrılarım, sızılarım her şey geçti. Hastalığım ruh halime yansımıştı. Artık kendime geldim, yaşam kalitem de yükseldi. Bize böylesine güzel bir hizmeti sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da özellikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor eğitmeni Aydın da benzer rahatsızlığı olanları egzersizle tedavi için spor salonuna davet etti.