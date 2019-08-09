Son Dakika Haberleri: Bağcılarlı Kung Fu'cular, 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan turnuvaya damgasını vurdu
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Bağcılarlı Kung Fu'cular, 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan turnuvaya damgasını vurdu

1 saat önce

15 Temmuz şehitleri anısına bine yakın sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı önemli bir başarıya imza attı.

Bağcılarlı Kung Fu'cular, 15 Temmuz Şehitleri anısına yapılan turnuvaya damgasını vurdu, System.String[]
15 Temmuz şehitleri anısına bine yakın sporcunun mücadele ettiği Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada milli formayı giyen Bağcılar Belediyesi sporcuları, 2'si altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına 31 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde uluslararası bir turnuva düzenlendi. Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde gerçekleştirilen şampiyonaya bine yakın sporcu katıldı. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan müsabakalarda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-Fu takımı da 5 sporcusuyla yer aldı.

2 altın 2 bronz madalya kazandılar

Zorlu rakiplerle karşılaşan Bağcılarlı sporcular, şampiyonada beşte dört yaparak büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Yunus Hergül ile Yaser Abusuf birinci olarak altın madalya kazanırken, üçüncü olan Faruk Andıç ile Muhammet Abusuf ise bronz madalyayla ayrıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Kung-fu takımını tebrik edip bundan sonraki yarışmalarda başarılar diledi. - İSTANBUL
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:35 Kaynak: İHA
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