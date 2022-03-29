Bağcılarlı kursiyerler manzara resimlerinden oluşan sergi açtı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerlerinin açtığı resim sergisinde baharın renkleri ilçe sakinleriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkezde eğitim alan kursiyerlerin yaptıkları resimlerden oluşan bir sergi açıldı.

Fuaye salonunda düzenlenen serginin açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile davetliler katıldı. Kurdele kesilmesinin ardından davetliler, manzara ve çiçek ağırlıklı rengarenk tabloların oluşturduğu sergiyi gezdi.

Kaymakam Eldivan ile Çağırıcı, kursiyerleri emeklerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bir hafta boyunca gezilebilecek sergiye gelen ziyaretçiler, beğendikleri resimleri satın alabilecek.