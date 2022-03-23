Bağcılarlı lise öğrencileri kurdukları hayali partilerle etkinlikte yarıştı - Son Dakika
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Bağcılarlı lise öğrencileri kurdukları hayali partilerle etkinlikte yarıştı

23.03.2022 12:33
Bağcılarlı lise öğrencileri kurdukları hayali partilerle etkinlikte yarıştı

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Söz Gençlerde" etkinliğinde lise öğrencileri kurdukları hayali partiler üzerinden birbiriyle yarıştı.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Söz Gençlerde" etkinliğinde lise öğrencileri kurdukları hayali partiler üzerinden birbiriyle yarıştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte bir araya gelen politikaya meraklı lise öğrencileri, partileri adına meclis salonundaki koltuklarda yerlerini aldı.

Programın açılışında konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, gençlerin kendilerinin umudu olduğunu belirtti.

Eldivan, "Aramızda ne kadar farklılıklar, düşünce ayrılıkları olursa olsun hepimiz biriz ve beraberiz. Sizlerin fikirlerinizle beraber Türkiye'nin geleceğinde olmanız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise dününü bilmeyenin bugünün kıymetini bilemeyeceğini kaydetti.

Bugünün kıymetini bilmeyenin geleceğini göremeyeceğine dikkati çeken Çağırıcı, "Her şeyden önce inanmak ve kendinizi yetiştirme noktasında, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ideallerinize uygun yerlerde görev almanız bu ülke için gelecek için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

"Hipokrat Partisi" galip geldi

Etkinlikte, Aydın Doğan Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin "Hipokrat Partisi", Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Geleceğin Işığı Partisi", Bağcılar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "Genç Şuur Partisi" ile Dr. Naci Kemal Ekşi Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Nesillerin Yükselen Sesi Partisi" birbirleriyle yarıştı.

Etkinlikte, "Hipokrat Partisi" 409 puanla birinci oldu.

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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, gençlik, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılarlı lise öğrencileri kurdukları hayali partilerle etkinlikte yarıştı - Son Dakika


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