Bağcılarlı milli sporcular Avrupa'da tarih yazıyor - Son Dakika

Zübeyde Süpürgeci Avrupa rekoru kırarak şampiyon olduğu turnuvada Hamide Doğangün ikinci, Zeynep Acet de üçüncü oldu.

30 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'da başlayan Paralimpik Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katıldığı turnuvadan sevindirici haberler geliyor. Bydgoszcz şehrinde devam eden şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımı sporcusu Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu ve altın madalya kazandı. Bunun yanında T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Hamide Doğangün 18.61'lik derecesiyle ikinci, Zeynep Acet ise 19.24'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Süpürgeci'yi kutladı

Milli sporcuların bu büyük başarısı tüm yurtta büyük sevince neden oldu. Toplumun her kesiminden vatandaşlar mutluluklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar T54 kategorisi 100 metrede rekor kırarak altın madalyanın sahibi olan milli gururumuz Zübeyde Süpürgeci'yi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında "Milli sporcularımız, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerdeki final yarışları sonucunda bizlere büyük mutluluk yaşatan derecelere imza atıyor. Organizasyonda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci'yi, gümüş madalya kazanan Hamide Doğangün'ü ve bronz madalyanın sahibi olan Zeynep Acet ile Havva Elmalı'yı gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başaracağınızı biliyordum

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise "Rekorlar için birçok değişken vardır elbette. Ancak değişmeyen bir şey varsa o da inanmış bir yürektir. Zübeyde'nin yüreğinde fazlası var; ay ve yıldız. Gücüne güç katan 83 milyonluk destek de cabası. Tebrikler Zübeyde" şeklinde açıklama yaparken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları söyledi: "Allah'ın izniyle başaracağınızı biliyordum. Sporcularımızı gönülden kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun."

Organizasyon, 7 Haziran Pazartesi günü sona erecek.