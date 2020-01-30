Bağcılarlı minikler robotlarla bir gün geçirdi - Son Dakika
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Bağcılarlı minikler robotlarla bir gün geçirdi

6 saat önce

Bağcılar'da yaşayan başarılı yetim ve öksüz çocuklar, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotları inceleyip yeteneklerini keşfetti hem de onlarla arkadaş olup sohbet etti.

Bağcılarlı minikler robotlarla bir gün geçirdi, System.String[]

Bağcılar'da yaşayan başarılı yetim ve öksüz çocuklar, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotları inceleyip yeteneklerini keşfetti hem de onlarla arkadaş olup sohbet etti.


Bağcılar Belediyesi, yarıyıl tatilini İstanbul'da geçiren başarılı yetim ve öksüz çocuklar için keyifli bir gezi düzenledi. Bu kapsamda hem yararlı hem de keyifli olacağı düşüncesiyle minikler, 17 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye'de ilk defa gerçekleşen insansı robotlar etkinliğine katıldı. Düzenlenen programda çocukları, Türkiye'de üretilen yüzde 100 yerli hostes robotlar karşıladı. Güvenlik görevlisi, danışma görevlisi ve temizlik görevlisi olarak çalışan robotlar, ziyaretçilere kendilerini tanıtıp bilgiler verdi. Çocuklar, arkadaş oldukları insansı robotları yakından inceleyerek yeteneklerini de keşfetme fırsatı buldu.


Bu tür geziler yıl içinde tekrarlanacak


Bilimsel içerikli gezide gönüllerince eğlenen 7-12 yaş arası 20 çocuk, robotlarla da bol bol fotoğraf çekildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu tür gezilerin yıl içinde tekrarlanacağını ve başarılı çocukların her zaman ödüllendirileceğini söyledi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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