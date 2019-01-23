Bağcılarlı Öğrenciler İç Dünyalarını Resmettiler

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Mandala Kulübü üyesi 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri, desen ve motifleri iç dünyalarını yansıtan renklere boyayarak büyülü daireler oluşturdu. Eserlerden oluşan sergi açan 14 öğrenci bu sayede "Enerjiyi saklayan kap" anlamına gelen mandala sayesinde güzel enerji yüklenirken kişisel gelişimlerine katkı sağladılar.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde mandala eğitimi alan 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri, farklı bir etkinliğe imza attı. 3 aylık kursun ardından 14 öğrenci, sergi açmak için bir araya gelip boya kalemlerini eline aldı. Öğrencilerden her biri kendi iç dünyalarına ışık tutan renkleri kullanarak desenleri ve motifleri boyadı. Özverilerini sabır ve el becerisiyle birleştiren çocuklar, birbirinden çarpıcı olağanüstü resimler çıkardılar. Kimi Osmanlı çinilerini anımsatan kimi de çiçeklerden oluşan eserler ortaya çıkardı.

"ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYOR"

Doğu mistisizmin en güzel simgelerinden biri olan mandalalar bir sergide buluştu. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde açılan mandala sergisi büyük ilgi gördü. Eserleri hayranlıkla inceleyen öğrencilerin yakınları ve öğretmenleri onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Öğrenciler, hobi olarak yaptıkları mandalada kullandıkları renkler aracılığıyla iç dünyalarına güzel enerjiler yüklendiğini belirtti. Öğretmenler de öğrencilerin mandala sayesinde kişisel gelişimine katkı sağlandığını söyledi.