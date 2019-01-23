Son Dakika Haberleri: Bağcılarlı Öğrenciler İç Dünyalarını Resmettiler

Bağcılarlı Öğrenciler İç Dünyalarını Resmettiler

32 dakika önce

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Mandala Kulübü üyesi 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri, desen ve motifleri iç dünyalarını yansıtan renklere boyayarak büyülü daireler oluşturdu.

Bağcılarlı Öğrenciler İç Dünyalarını Resmettiler, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Mandala Kulübü üyesi 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri, desen ve motifleri iç dünyalarını yansıtan renklere boyayarak büyülü daireler oluşturdu. Eserlerden oluşan sergi açan 14 öğrenci bu sayede "Enerjiyi saklayan kap" anlamına gelen mandala sayesinde güzel enerji yüklenirken kişisel gelişimlerine katkı sağladılar.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde mandala eğitimi alan 6.7. ve 8. sınıf öğrencileri, farklı bir etkinliğe imza attı. 3 aylık kursun ardından 14 öğrenci, sergi açmak için bir araya gelip boya kalemlerini eline aldı. Öğrencilerden her biri kendi iç dünyalarına ışık tutan renkleri kullanarak desenleri ve motifleri boyadı. Özverilerini sabır ve el becerisiyle birleştiren çocuklar, birbirinden çarpıcı olağanüstü resimler çıkardılar. Kimi Osmanlı çinilerini anımsatan kimi de çiçeklerden oluşan eserler ortaya çıkardı.

"ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYOR"

Doğu mistisizmin en güzel simgelerinden biri olan mandalalar bir sergide buluştu. Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde açılan mandala sergisi büyük ilgi gördü. Eserleri hayranlıkla inceleyen öğrencilerin yakınları ve öğretmenleri onlarla gurur duyduklarını söyledi.

Öğrenciler, hobi olarak yaptıkları mandalada kullandıkları renkler aracılığıyla iç dünyalarına güzel enerjiler yüklendiğini belirtti. Öğretmenler de öğrencilerin mandala sayesinde kişisel gelişimine katkı sağlandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:56 Kaynak: Bültenler

Bilgi Evleri, Bağcılar Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisini Tekme Atarak Yaralayan Öğretmenin Cezası Belli Oldu İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi

Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:28:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılarlı Öğrenciler İç Dünyalarını Resmettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]