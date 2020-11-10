"Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam" - Son Dakika

"Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam"

10.11.2020 12:47

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında Bağcılar'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında Bağcılar'da düzenlenen özel etkinlikle anıldı. Saat 09.05'te saygı duruşu ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler kendi yazdıkları şiir ve mektupla Gazi Mustafa Kemal'e olan özlemlerini dile getirdi. Lise öğrencisi Halime Kutlubay'ın yazdığı mektup, herkesi duygulandırdı.

Türk milletinin büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı sebebiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığı'nda görevli Piyade Binbaşı Altan Özünlü, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iştirak ettiği törende saat 09.05'i gösterdiğinde çalan siren sesiyle saygı duruşunda bulunuldu. Ardından okunun İstiklal Marşı'yla birlikte Türk Bayrağı göndere çekilip yarıya indirildi. Kurumların Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören sona erdi.

ATATÜRK'E YAZILAN MEKTUP HERKESİ DUYGULANDIRDI

Anma etkinlikleri Yeşilbağ Adnan Ötügen Ortaokulu'nda devam etti. İlçe protokolünün de katıldığı programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Her 10 Kasım'ı büyük önderimizi kaybetmenin verdiği büyük hüznün yanında onu daha iyi anlamanın gereğinin ortaya konulması gereken bir gün olarak da değerlendirmeliyiz. Yeni nesillere onu çok iyi anlatmalıyız. Mustafa Kemal'i yakından tanımak, ona olan sevgi ve saygımızı dünya var oldukça daha da artıracaktır" dedi.

"SENİ PIRIL PIRIL YAŞATIYORUZ"

10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen yarışmada şiir ve mektup kategorisinde birinci olan öğrenciler eserlerini okudu. Kendi kaleme aldığı mektubu okuyan Halime Kutlubay, dinleyen herkesi duygulandırdı. "Yüce Türk milletinin matem gününde, yüreğimizdeki kaderle, ebediyete gidişine kelimeler tükeniyor" diyerek cümlelerine başlayan Kutlubay, "Yolunda yürüyeceğim Atam! ana, baba, oğul, kız… dere, tepe, bucak, köy. Yeryüzünde adın vardı milletin yanında, oralarda, senin işaretine ulaşmak için çalışacağız. Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam" diyerek özlemini dile getirdi.

Programın sonunda kompozisyon dalında Halime Kutlubay'a, şiir dalında Kader Şenel'e ve resim dalında ise Ahsen Fatma Ari'ye ödülleri verildi.


Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam
Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam

Mustafa Kemal Atatürk, Bağcılar, Türk, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Seni pırıl pırıl yaşatıyoruz Atam' - Son Dakika


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