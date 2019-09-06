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Bağcılarlı öğrenciler yaz tatiline doydu

1 saat önce

Bağcılarlı öğrenciler 3 aylık yaz tatilini Bağcılar Belediyesi tarafından Kefken Yaz Kampı'nda düzenlenen etkinliklerde geçirdi.

Bağcılarlı öğrenciler yaz tatiline doydu, System.String[]

Bağcılarlı öğrenciler 3 aylık yaz tatilini Bağcılar Belediyesi tarafından Kefken Yaz Kampı'nda düzenlenen etkinliklerde geçirdi.


2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin yaz tatili sona erdi. Bağcılar'da yaşayan öğrenciler yaz tatilini Bağcılar Belediyesinin sunduğu Kefken Gençlik Kampı'nda geçirdi. 15-22 yaş arasındaki bin 56 genç, farklı tarihlerde 6 grup halinde Kefken Kampı'na götürüldü. Uzun ve yorucu bir eğitim döneminden çıkan öğrenciler, evlerinden uzakta, modern ve donanımlı tesislerde ağırlandı.


Kurulan kamp alanında öğrenciler, voleybol, basketbol, futbol oynarken; badminton, masa tenisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katıldı. Kişisel gelişim eğitimi de alan gençler, kamp sayesinde kendilerini tanıma, potansiyellerinin farkına varma, birlikte yaşama sanatı ve ahlakı kazanma fırsatı buldu. Gündüz deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran öğrenciler, akşam da yapılan etkinliklerle arkadaşlık bağlarını güçlendirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerimiz Kefken Kampımızda çok güzel bir tatil dönemi geçirdiler. Burada özgür ortamda hayallerini yaşadılar. Bir yandan eğlenirken bir yandan da hem sosyalleşti hem de unutulmaz arkadaşlıklar kurdular. Gelecek yıl da aynı şekilde öğrencilerimizi ağırlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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