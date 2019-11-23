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Bağcılarlı öğretmenler meslektaşlarının konserinde eğlendi

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenler korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları için konser verdi.

Bağcılarlı öğretmenler meslektaşlarının konserinde eğlendi, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenler korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları için konser verdi.


24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Müzik Kulübü öğretmenleri eğlenceli bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla ilçe genelindeki 17 Bilgi Evi'nde görev yapan öğretmenler Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. 21 kişilik Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenleri korosu, müzik öğretmeni şef Erdal Şahin yönetiminde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Öğretmenler de korodaki arkadaşlarına eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Davetliler, söylenen türkü ve şarkılarla hem yorgunluklarını atıp moral depoladı hem de doyasıya eğlendi. Konuk öğretmenler, saz ekibi ve koro üyelerinden oluşan meslektaşlarına kendilerine sundukları müzik ziyafetinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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