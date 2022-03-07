Bağcılarlı Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bağcılarlı Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi

07.03.2022 12:33
Bağcılarlı Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi

Ailevi sebeplerden dolayı gençliğinde kendisine zaman ayıramayan 4 torun sahibi Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında tanıştığı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Ailevi sebeplerden dolayı gençliğinde kendisine zaman ayıramayan 4 torun sahibi Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında tanıştığı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Öğrenmeyi ve Üretmeyi Seven Kadınlar İçin" sloganıyla 2011 yılında kurulan merkez, her yaştan kadına hizmet sunmaya devam ediyor.

Buradaki kursiyerlerden biri olan 3 çocuk ile 4 torun sahibi 60 yaşındaki Zeynep Çelik, çocuklarının da yönlendirmesiyle Giyim ve Üretim Teknolojisi sınıfına kayıt yaptırdı.

Çabası ve isteğiyle kısa sürede modelistlikte ilerleyen Çelik, hayalindeki kıyafetleri hem tasarladı hem de dikti. Özellikle artan kumaşları atmayıp birleştirerek rengarenk yeni ve farklı tasarımlar ortaya çıkardı. Aynı sınıfta bulunduğu gençlerin hayranlıkla izlediği Çelik'in, el emeği göz nuru kıyafetleri herkes tarafından çok beğeniliyor.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

*Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirdiğim yerdeyim. Gençlik dönemimde isteyip de yapamadığım her şeyi şimdi aynı hevesle yapıyorum. Diktiğim kıyafetlerden torunlarıma ve çocuklarıma da hediye ediyorum. En son atıklardan yaptığım elbiseleri gören damadım şaşırdı ve beni tebrik etti. Onların beğenmesi ve benimle gurur duyduklarını söylemeleri bütün yorgunluğumu alıyor. Ayrıca satış yaparak da ev için ek kazanç sağlıyorum."

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Bağcılar Belediyesi, Zeynep Çelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılarlı Zeynep Çelik, modelistlik hayalini 60 yaşında gerçekleştirdi - Son Dakika


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